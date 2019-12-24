Ижевск, , 00:20 — REGNUM Пасечникам, которые смогут доказать факт отравления пчёл ядохимикатами и гибели после этого, в Удмуртии готовы выплатить компенсацию. Об этом заявила глава минсельхоза республики Ольга Абрамова.

Она отметила, что механизм выплат долго согласовывался и регулируется соответствующим нормативным правовым актом.

«Мы зафиксировали у себя лимиты на выплату возмещений тем, у кого действительно пчелы погибли… Я думаю, что мы с выплатами уйдем уже на следующий год», — цитирует министра «Коммерсантъ-Ижевск».

Как сообщало ИА REGNUM, на территории региона насчитывается 1897 пасек, где живут 31 768 пчёлосемей. А ветеринарно-санитарные паспорта имеют лишь 628 пасек. Ранее Абрамова говорила, что погибло 213 пчелосемей в личных подсобных хозяйствах, пчеловодов-промышленников проблема не коснулась. Ущерб пчеловодов-частников оценивается примерно в 1,5 млн рублей, ещё 1,5 млн рублей — это недополученная прибыль из-за непроизведённого мёда. По оценкам минсельхоза, при отказе от обработки посевов рапса ядохимикатами, что и является причиной гибели пчел, ущерб составит 33 млн рублей. В октябре местный предприниматель был признан виновным по ст.6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Ему назначен штраф. Установлено, что в июне 2019 года предприниматель ненадлежащим образом исполнил свои обязанности при обработке полей пестицидами и ядохимикатами, чем спровоцировал массовую гибель пчел в одном из муниципальных образований Алнашского района. Также за массовую гибель пчел на 10 тыс. рублей был оштрафован директор компании ООО «Восток-Агро».

В России в ходе летнего полевого сезона 2019 года погибли почти 40 тыс. пчелосемей. По данным Минсельхоза России, гибель 39,6 тыс. пчелосемей, или 1,3% от их общего количества в стране, произошла в 25 субъектах Федерации. Уточняется, что всего в России порядка 3,09 млн пчелосемей. Механизм компенсации пчеловодам уже отлажен в Башкирии, Липецкой и Курской областях, в остальных регионах он только прорабатывается.