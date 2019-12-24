Нижний Новгород, , 00:09 — REGNUM Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков игубернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетили Центр инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ им. Н.И.Лобачевского. В частности, они оценили деятельность лаборатории разработки интеллектуальных биомехатронных технологий, инжинирингового центра и центра биофизики, сообщили ИА REGNUM в нижегородском правительстве.

Губернатору и министру показали такие проекты как «Программно-аппаратный комплекс «Киберсердце+», «Нейромобиль», «Мультифункциональные нанокомплексы для тераностики», «Дистанционный мониторинг состояния сельскохозяйственных растений», «Разработка и производство наркоза-дыхательных аппаратов», а также экзоскелет.

Центр до настоящего времени уже получил 33 патента на изобретения, 17 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, а также оформил 9 ноу-хау.

Сейчас центр участвует в работе научно-образовательного центра мирового уровня «Техноплатформа-2035», созданного в рамках национального проекта «Наука».

НОЦ «Техноплатформа-2035» — это объединение 29 организаций-участниц (организаций науки, образования и бизнеса), которые уже сегодня имеют широкую международную сеть рабочих контактов в 34 странах мира.

Котюков отметил, что Нижегородская область вошла в число пяти первых регионов России, где создаются НОЦ. Здесь одной из первых в стране создали инфраструктуру для работы центра, а также управляющую компанию.

По словам Никитина, выделено пять основных направлений развития НОЦ: инновационные производства, компоненты и материалы; передовые цифровые технологии; интеллектуальные транспортные системы; высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение; экология и ликвидация накопленного экологического ущерба. Кроме того, важнейшей задачей станет создание искусственного интеллекта.

«Общий объем потенциальных инвестиций оценивается в сумму до 100 млрд рублей. Наша основная задача сегодня — выбрать приоритетные проекты и «приземлить» их на конкретные площадки… В Нижегородской области главный приоритет развития — это интеллект в широком смысле, включающем науку, культуру и искусство. У нас нет полезных ископаемых как в других регионах, и развиваться мы можем только за счет интеллекта и человеческого потенциала», — заключил Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, НОЦ создаются по инициативе самих регионов и представляют из себя интеграцию учреждений науки и предприятий реального сектора экономики, работающих по разным направлениям, в том числе в сфере сельского хозяйства, энергетики, машиностроении, химических и ядерных технологий, биологической безопасности животных и человека. Вместе с Нижегородской областью пилотными площадками стали Белгородская, Кемеровская, Тюменская области, а также Пермский край.