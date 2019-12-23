Лондон, , 23:47 — REGNUM Мировые цены на нефть выросли в ходе торговой сессии 23 декабря, однако «мировой эталон» Brent не смог преодолеть отметку $67 за баррель.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent подорожали на 44 цента (0,67%), до $66,58 за баррель. Максимум марки в ходе торгов составил $66,61 за баррель.

Февральские фьючерсы WTI выросли в цене на 26 центов (0,43%), до $60,70 за баррель. Максимум WTI составил $60,77 за баррель.

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