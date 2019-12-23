Нью-Йорк, США, , 23:42 — REGNUM Фондовый рынок США завершает торги 23 декабря в «зеленой зоне» — ещё в начале торгов индекс S&P обновил исторический максимум, остальные индексы также близки к рекордным значениям.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 111,55 пункта (0,39%), до 28 566,64 пункта. Максимальным значением сессии для промышленного индекса стали 28 582,49 пункта.

Индекс Nasdaq вырос на 22,39 пункта (0,25%), до 8947,34 пункта, максимум индекса — 8956,64 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 3,75 пункта (0,12%), до 3224,98 пункта, максимум S&P — 3227,85 пункта.

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