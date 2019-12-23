Самара, , 23:19 — REGNUM АвтоВАЗ взыскал с нижегородского поставщика ООО «Завод Автокомпонент» 286,13 млн рублей. Соответствующее решение принял арбитражный суд Самарской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документам суда, с иском автозавод обратился 13 сентября. Заявление касалось договора о предоставлении нижегородскому предприятию займа в размере 350 млн рублей, договор об этом был заключен 27 марта 2017 года. До 27 декабря заемщик обязался возвратить кредит, который был взят на пополнение оборотных средств.

«Однако, заемщик возвращал суммы займа, полученные по договору, и перечислял проценты, предусмотренные Договором, с неоднократным нарушением сроков, указанных в договоре», — говорится в решении суда. С учетом процентов сумма составила 280 млн рублей.

При этом в документах суда в настоящее время значатся ещё более 30 исковых заявлений АвтоВАЗа к нижегородскому предприятию.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля автогигант вынужденно остановил производственные линии на заводах в Ижевске и Тольятти, объяснив простой тем, что нижегородский поставщик компонентов нарушил сроки поставок. Через несколько дней, в том числе после вмешательства властей Самарской и Нижегородской областей, линии были запущены.

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