Курган, , 00:02 — REGNUM В Кургане «Водному союзу», занимающемуся водоснабжением и водоотведением города, отказали в экономически-обоснованном тарифе. Убыток предприятия составит порядка 50 млн рублей в год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

«Данное решение может привести «Водный союз» к банкротству», — заявил руководитель предприятия Владимир Овсянников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года тариф на водоснабжение в Кургане будет снижен на 6,2%. В Куртамыше вода подешевеет на 1,3%, водоотведение на 31,9%. Убытки для «Водного союза» составят около 50 млн рублей и компания в течение течение полутора лет не сможет выполнять обязательства по поддержанию сетей в рабочем состоянии.

«Один месяц мы вынуждены будем работать без материалов, горюче-смазочных материалов и химреагентов и так далее. Прибавим к этому субсидийные проблемы и долги перед подрядчиками и поставщиками на сумму около 190 миллионов рублей и получим квартальный простой предприятия в 2020 году», — подытожил гендиректор «Водного союза».

Как ранее заявлял «Водный союз», предприятие предложило повысить тариф на водоотведение в Кургане на 40%, однако департамент госрегулирования цен и тарифов области отклонил предложение.

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