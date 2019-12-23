Душанбе, , 22:49 — REGNUM Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки в закон «Об ипотеке», согласно которым теперь заложенное имущество может переходить к кредитору во внесудебном порядке.

По мнению руководства Национального банка Таджикистана, данные поправки направлены на улучшение правовой базы по заложенному имуществу, а также смогут способствовать увеличению количества ипотечных кредитов в стране.

Ранее банки могли взыскать с должников имущество, находящееся в залоге по ипотеке, лишь после постановления суда.

Напомним, что закон «Об ипотеке» в Таджикистане был принят в 2008 году. За прошедшие десять лет, по информации Национального банка страны, в стране было выдано ипотечных займов на общую сумму порядка 3,3 млн долл.

На сегодняшний день средневзвешенная ипотечная ставка в стране составляет 21,77%, при этом лишь два из 17 банков Таджикистана могут предоставлять кредиты на покупку жилья.