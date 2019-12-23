Йошкар-Ола, , 22:16 — REGNUM В Марий Эл реализуют региональную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019−2025 годы» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В период 2019—2020 годов реализуется первый этап программы, которая разбита на шесть частей, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

До конца 2020 года в регионе планируется переселить из ветхого и аварийного жилья 724 человека из 276 квартир. На эти цели выделено 350 млн рублей из бюджетов всех уровней.

Только в Йошкар-Оле планируется переселить 363 человека, проживающих в 129 жилых помещениях. Из них 83 человека проживают по договору социального найма и 46 являются собственниками жилья.

Общая площадь расселяемого до конца 2020 года жилья составит 10,5 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках реализации программы 2013−2017 годов в республике новое жилье получили 1355 человек, всего было ликвидировано 20,58 тыс. кв. метров аварийного и ветхого жилья.