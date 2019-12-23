Москва, 23 декабря 2019, 21:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества в 2020—2021 годах. Соответствующий документ размещён 23 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно распоряжению главы государства, инициатива реализуется в целях «дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в научно-технической и инновационной областях».
Правительству России поручено сформировать организационный комитет, который обеспечит координацию работы федеральных органов исполнительной власти и заинтересованных организаций, а также взаимодействие с организационным комитетом китайской стороны для подготовки и реализации мероприятий в рамках годов сотрудничества.