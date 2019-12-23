Курган, , 21:45 — REGNUM В Курганской области без снижения энерготарифов предприятиям крайне сложно выдерживать конкуренцию. Об этом заявил председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов на заседании фракции «Единой России» 23 декабря.

Директор регионального департамента государственного регулирования цен и тарифов Ирина Гагарина на заседании отметила, что тариф на электричество для населения Курганской области остаётся прежним — 3,32 рубля за кВт⋅ч для городского населения и 2,32 рубля для сельских жителей.

«Нам удалось добиться существенного снижения тарифа на передачу электроэнергии (на 1,69 руб.) за счёт перерасчета размера индексированного капитала энергосетевой компании», — отметила Ирина Гагарина.

Пояснив, что для инвестиций в электросетевое хозяйство Курганской области начиная с 2009 года предусматривались солидные суммы. К примеру, в 2019 году на эти цели в тариф было заложено около двух миллиардов рублей. При проверки исполнения инвестиционной программы в 2017 году выяснилось, что она была исполнена лишь на 14,8%. Сейчас проверяется выполнение инвестпрограммы за 2018 год.

Ситуацию с энерготарифами для «прочих потребителей» — для предприятий — надо кардинально менять, считает Ирина Гагарина, и думские партийцы её поддержали.

Она напомнила, что средний тариф для промышленных предприятий Курганской области 7,37 рубля за кВт⋅ч, тогда как по стране он составляет 3,99 кВт⋅ч.