Милан, Италия, , 21:38 — REGNUM Работники магазинов «Ашан» в понедельник, 23 декабря, провели протестные акции в Турине и Милане.

Их главное требование — не допустить вероятных массовых увольнений. Митингующие призвали руководителей компании соблюдать ранее заключенные коллективные договоры.

По данным профсоюзов, после того, как владельцами итальянских «Ашанов» стала компания «Конад», в регионе Ломбардия (Милан) под угрозой сокращения оказалась почти половина сотрудников — 3100 из 6500.