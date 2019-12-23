Анкона, Италия, , 21:21 — REGNUM «Открытие портов» Италии для китайских компаний, инициированное правящей партией популистов, несет риски для страны, заявил в понедельник, 23 декабря, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Он отметил, что Китай «является не демократией, а диктатурой», и что действия властей Италии ведут к «приготовлению яичницы» — из этой диктатуры, а также из ближневосточных исламистов и европейских либералов. Такое блюдо, по словам Сальвини, — это совсем не то, что следовало бы оставить будущим поколениям итальянцев.

Решение о наращивании сотрудничества с китайскими компаниями принималось во время деятельности правительства популистов и «Лиги», и тогда Сальвини тоже скептически высказывался об инициативах коллег по коалиции, однако в соответствии с правительственным контрактом блокировать их не стал.