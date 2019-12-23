Бишкек, , 21:12 — REGNUM В январе — ноябре 2019 года предприятия перерабатывающей промышленности Киргизии произвели продукции на сумму около 27 млрд 225 млн сомов (24 млрд 329 млн рублей), что на 3,6% больше показателя соответствующего периода 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

За 11 месяцев текущего года в Киргизии запустили 89 новых перерабатывающих предприятий, на которых удалось трудоустроить 1 141 местного жителя.

Больше всего таких предприятий открыли в Джалал-Абадской области — 26. Затем следуют Ошская и Иссык-Кульская области — по 15 предприятий, а также Баткенская область — 13 предприятий.

В Нарынской и Чуйской областях создано по 7 перерабатывающих предприятий, в Таласской области — 5 предприятий и в городе Ош — лишь одно предприятие.