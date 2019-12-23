Бишкек, , 20:57 — REGNUM Международные доноры намерены предоставить правительству Киргизии $50 млн (3 млрд 120 млн рублей) на развитие орошаемого земледелия в Иссык-Кульской и Нарынской областях. Об этом стало известно в ходе заседания парламентского комитета по аграрной политике.

Из этой суммы $30 млн (1 млрд 872 млн рублей) республика получит от Саудовского фонда развития в виде льготного кредита с процентной ставкой в 0,75% годовых.

Еще один льготный займ в размере $20 млн (1 млрд 248 млн рублей) выделит Исламский банк развития. Киргизии он будет предоставлен на 25 лет под 1,5% годовых.

Деньги страна сможет получить, если вложит $8,9 млн (555 млн рублей) в реализацию проекта «Развития орошаемого земледелия в Иссык-Кульской и Нарынской областях».