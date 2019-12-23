Бишкек, , 20:56 — REGNUM В январе — ноябре 2019 года в Киргизии достроили и сдали в эксплуатацию 7500 индивидуальных жилых домов общей площадью 861,7 тысячи квадратных метров. Это на 9,3% превышает показатель аналогичного периода 2018 года, передает «Tazabek».

По информации национального статистического комитета, в строительство индивидуальное жилье киргизстанцы за 11 месяцев текущего года вложили свыше 14,5 млрд сомов (около 13 млрд рублей), что на 12,7% больше прошлогоднего показателя.

Наиболее активно частные дома строятся в Джалал-Абадской области, в Ошской области, в Чуйской области и в столице Киргизии — на их долю приходится 71,6% от общего объема индивидуального жилья, сданного в эксплуатацию за январь — ноябрь 2019 года.