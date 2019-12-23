Бишкек, , 20:53 — REGNUM За 11 месяцев 2019 года промышленные предприятия Киргизии произвели продукции на сумму 249,7 млрд сомов (223,1 млрд рублей), что на 9,6% больше показателя января — ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

Доля промышленности в структуре производства валового внутреннего продукта республики оценивается в 20,1%.

Наибольший удельный вес в общем объеме промышленного производства имеет обрабатывающее производство — 79,4% или 198,4 млрд сомов (177,3 млрд рублей) в номинальном выражении. Это на 11,6% больше прошлогоднего показателя.

Рост в этой сфере произошел за счет увеличения объемов производства основных металлов — на 18,9%, текстильного производства — на 19,4%, производства одежды — на 18%. Вместе с тем, отмечалось снижение в производстве нефтепродуктов — на 46%, фармацевтической продукции — на 3,7%, а также резиновых и пластмассовых изделий — на 3,1%.

Затем следует обеспечение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом — доля этой сферы составляет 12,6% от общего объема промпроизводства или 31,5 млрд сомов (28,1 млрд рублей). Это на 4% меньше прошлогоднего показателя.

На третьем месте по объему производства располагается сфера добычи полезных ископаемых — ее удельный вес в общем объеме промпроизводства достигает 6,9% или 17,4 млрд сомов (15,5 млрд рублей). Это на 19,2% больше прошлогоднего показателя.

Рост объемов промышленного производства в этой сфере обусловлен увеличением добычи металлических руд — на 29,4%, сырой нефти и природного газа — на 13,1%, а также угля — на 7,1%.

Замыкает список сфера водоснабжении, очистки, обработки отходов и получении вторичного сырья, чья доля в общем объеме промышленного производства составляет лишь 1% или 2,5 млрд сомов (2,2 млрд рублей) в номинальном выражении. Это на 0,8% меньше прошлогоднего показателя.