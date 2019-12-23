Казань, , 20:52 — REGNUM В Татарии победитель конкурса «Цифровой прорыв» Булат Замалиев назначен на пост уполномоченного по технологиям искусственного интеллекта. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи.

В обязанности нового омбудсмена будет входить разработка стратегии развития искусственного интеллекта в республике, взаимодействие с российскими и международными партнерами для реализации совместных проектов в этой сфере, формирование профессионального сообщество для разработки и эксплуатации продуктов, а также поиск новых решений с применением технологий искусственного интеллекта.

В ведомстве пояснили, что всё это позволит ускорить социально-экономическое развитие Татарии и повысить качество жизни населения региона, а также поможет бороться с таким феноменом, как «предвзятость искусственного интеллекта».

Татария — первый регион России, который ввел эту должность.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин отметил, что вопрос развития искусственного интеллекта является важнейшим для развития России на перспективу, её национальной безопасности и выживания. Говоря о позиции России в гонке по развитию искусственного интеллекта, он заявил, что от возможностей ИИ в будущем зависит оборона и развитие экономики. На сегодняшний день сформирован пул заинтересованных участников этого процесса, инвесторов.