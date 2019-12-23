Москва, , 20:33 — REGNUM IT-компании стали пользоваться в России всесторонней и активной поддержкой со стороны органов власти. Гонка за лидирующими позициями в этой области идет на опережение и ускоряется с помощью финансовых инструментов, инициированных правительством.

Так, 21 декабря текущего года вступило в силу постановление правительства РФ от 5 декабря 2019 г. № 1598 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий в рамках поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, с применением льготного кредитования».

Субсидии в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» предоставляются на срок до 6 лет по ставке от 1 до 5% годовых. Требования к проектам устанавливает Минкомсвязь РФ. Получателями субсидий могут стать организации, которые реализуют проекты в сфере преобразования приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, с применением льготного кредитования.

В федеральном бюджете на эти цели предусмотрены средства в размере 3,66 млрд рублей на 2020 год и 7,124 млрд рублей — на 2021. Всего на национальную программу «Цифровая экономика» до 2024 года из бюджета и внебюджетных фондов планируется потратить 1 трлн 837 млрд 696 млн рублей.

Во исполнении национальной программы государство готово поддерживать финансовое состояние определённых IT компаний и учрежденных определенными институтами предприятий не только через процедуру проведения конкурсов на государственные закупки, но и через предоставление льготных кредитов, запуская процесс концентрации и монополизации рынка IT в России. В тексте не раскрыто понятие «приоритетные отрасли экономики», так как для каждой программы (поддержка бизнеса, поддержка инвестиционных проектов и т.п.) список таких отраслей отличается, а самом постановлении этот список не конкретизируется.

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