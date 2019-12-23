Казань, , 20:18 — REGNUM В Татарии в 2019 году было открыто три новых месторождения углеводородов — Каневское, Усинское и Мюдовское. Ожидаемый прирост запасов нефти составит 696 тыс. тонн, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики по итогам заседания Совета директоров ПАО «Татнефть».

Ожидаемый суммарный прирост извлекаемых запасов нефти составляет по группе «Татнефть» 45,1 млн тонн. Всего в 2019—2022 годах показатели прироста запасов по сравнению со стратегией развития компании до 2030 года увеличены в 2,9 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Приволжского управления Роснедр, на начало 2018 года на балансе ПФО числилось 1 581 месторождение с запасами нефти, из них 1 125 разрабатываемых и 456 — где ведется разведка. Добыча нефти в округе по итогам прошлого года составила 119 млн тонн, ПФО занимает по этому показателю второе место в России после Уральского федерального округа. В Поволжье добывают 22% российской нефти, крупнейшие запасы расположены на территории Татарии.