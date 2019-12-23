Вильнюс, , 19:36 — REGNUM Вывоз коммунальных отходов для жителей многоквартирных домов в Вильнюсе с 1 января 2020 года подорожает сразу на 70%, а для собственников индивидуальных домов — на 60%, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Повышение тарифов уже одобрены столичными властями, а аргументировали чиновники резкий рост тем, что тариф якобы долгое время оставался неизменным, коммунальные службы отказывались работать по низким тарифам, а город постоянно дотировал вывоз мусора и дальше не может позволить себе этого из-за отсутствия средств.

Если жители квартиры площадью 60 квадратных метров в многоквартирном доме в Вильнюсе в 2019 году платил за вывоз мусора почти 3 евро в месяц, то с 1 января будет платить почти 5 евро в месяц.

Вывоз мусора осуществляют частные компании Ecoservice и Ekonovus.