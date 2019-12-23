Архангельск, , 19:19 — REGNUM Чистая прибыль крупнейшего судостроительного предприятия Архангельской области — АО «ПО «Севмаш» (входит в ОСК) — составит в 2019 году 3,3 млрд рублей, что на 1,3 млрд рублей превышает плановый показатель. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

По данным пресс-службы, в настоящее время наблюдается устойчивый рост выручки, связанный с увеличением объемов производства по контрактам государственного оборонного заказа.

«В 2020 году мы должны передать флоту четыре атомных подводных лодки: атомную подлодку «Белгород», ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Князь Олег», а также две многоцелевые АПЛ проекта 885М «Казань» и «Новосибирск», — напомнил глава предприятия Михаил Будниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, Севмаш рассчитывает получить крупный заказ на строительство платформы для месторождения Каменномысское-море.