Архангельск, 23 декабря 2019, 19:19 — REGNUM Чистая прибыль крупнейшего судостроительного предприятия Архангельской области — АО «ПО «Севмаш» (входит в ОСК) — составит в 2019 году 3,3 млрд рублей, что на 1,3 млрд рублей превышает плановый показатель. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.
По данным пресс-службы, в настоящее время наблюдается устойчивый рост выручки, связанный с увеличением объемов производства по контрактам государственного оборонного заказа.
Как сообщало ИА REGNUM, Севмаш рассчитывает получить крупный заказ на строительство платформы для месторождения Каменномысское-море.