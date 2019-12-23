Нью-Йорк, США, , 18:38 — REGNUM Все основные индексы фондового рынка США выросли на открытии торгов, индекс S&P 500 зафиксировал новый рекорд, 23 декабря передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 36,69 пункта (0,13%), до 28 491,78 пункта, индекс S&P 500 вырос на 4,83 пункта (0,15%), до 3226,05 пункта, индекс Nasdaq вырос на 25,24 пункта (0,28%), до 8950,20 пункта.

Оптимизм на рынке связан с торговым соглашением США и Китая, которое должно быть подписано уже в начале января, а также с общей торговой активностью перед Новым годом.

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