Москва, , 17:59 — REGNUM В качестве самозанятых на сегодняшний день в РФ зарегистрировано свыше 330 тысяч человек, сообщил 23 декабря журналистам глава российской Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Мишустин «По состоянию на сегодня, 23 декабря 2019 г., в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход зарегистрировано более 330 тысяч человек».

Среди них 18% зарегистрированных работают таксистами, 9,85% являются арендодателями квартир, 5,7% — это репетиторы и 4,8% работают в сфере маркетинга и рекламы.

По словам Мишустина, легализация самозанятых в стране оказалась востребованной и в целом успешной.

Напомним, с Нового года в РФ налог на самозанятых граждан будет действовать ещё в 19 регионах. Сейчас нововведение касается только российской столицы, Татарии, Московской и Калужской областей.

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