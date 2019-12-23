Калуга, , 17:57 — REGNUM Сегодня, 23 декабря, в Калуге под председательством губернатора Анатолия Артамонова прошло заседание правительства Калужской области. В его работе также приняли участие главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, председатель Законодательного собрания области Виктор Бабурин. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, главной темой обсуждения стали вопросы исполнения мероприятий национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Правительство Калужской обл. обсудило ход реализации национальных проектов Пресс-служба правительства Калужской области

По словам заместителя губернатора области Константина Горобцова, в настоящее время рисков невыполнения мероприятий проектов в социальной сфере нет. Так, министерством образования и науки области в рамках национального проекта «Образование» реализуются восемь региональных проектов. Все мероприятия проектов выполнены в срок, детские сады введены в эксплуатацию, завершается оформление финансовых документов и оплата выполненных работ. Министерством спорта реализуется региональный проект «Спорт — норма жизни». Все установленные показатели достигнуты. Министерством здравоохранения области реализуются восемь региональных проектов. Все мероприятия также выполнены в срок, завершается поставка оборудования, оформление финансовых документов и оплата работ. Показатели нацпроекта «Культура», запланированные на 2019 год в Калужской области, также выполнены в полном объеме. Бюджетные средства освоены по всем мероприятиям. Завершается строительство Центра культурного развития в поселке Ферзиково. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год. Министерством труда и социальной защиты области реализуются два региональных проекта. Все мероприятия выполнены, показатели достигнуты.

Отмечалось, что, в целом, общий объем бюджетных средств, предусмотренный на реализацию всех региональных проектов Калужской области в 2019 году, составляет 13 890,4 млн. рублей, из них федеральный бюджет — 6961,0 млн. рублей, областной бюджет — 6929,4 млн. рублей.

Государственные контракты на поставку товаров, оказание услуг необходимых для реализации региональных проектов заключены на общую сумму 7350,1 млн. рублей, что составляет 80,7% от объема бюджетных ассигнований. Говоря о реализации национальных проектов в социальной сфере, глава региона поручил руководителям профильных министерств подготовить аналитические доклады о состоянии демографической ситуации на территории региона. «Необходимо четкое понимание: что упущено, что надо сделать для улучшения демографической ситуации в области», — подчеркнул он. Обращаясь к главам муниципалитетов, Артамонов отметил важность изменения ситуации на местах, необходимости сделать выводы по итогам работы за год, формирования мотивации для семей оставаться жить на территории региона.

На заседании рассмотрели проект государственной программы Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области». Представляя программу, министр сельского хозяйства области Леонид Громов отметил, что основные задачи документа — обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельских территориях, повышение уровня занятости населения и уровня комплексного обустройства сельских территорий. Отмечалось, что с 2003 года по 2019 год в области в рамках реализации программ по социальному развитию сельских территорий на финансирование строительства объектов социального назначения, водоснабжения и газификации, на предоставление гражданам, молодым семьям и молодым специалистам социальных выплат на улучшение жилищных условий из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников было направлено более трех миллиардов рублей. В то же время, по данным министерства сельского хозяйства области, динамичному развитию села продолжает препятствовать целый ряд проблем, решить которые возможно в рамках программно-целевого подхода. Проект представленной программы направлен на повышение уровня и качества жизни сельского населения, обеспечение его занятости, сохранности численности сельского населения и создание условий для его роста. Документ размещен для публичного обсуждения в сети Интернет на сайте органов власти Калужской области на странице министерства сельского хозяйства. Реализация программы будет идти с 2020 года по 2025 год, в один этап. Для достижения целей в рамках документа предусмотрена реализация подпрограмм: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения», «Развитие кадрового потенциала на сельских территориях», «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

Правительство Калужской обл. обсудило ход реализации национальных проектов Пресс-служба правительства Калужской области

По мнению губернатора области Анатолия Артамонова, в настоящее время региону необходимо обобщить опыт реализации всех программ всеми региональными министерствами. «Мы должны обобщить информацию по всем министерствам, которые реализуют мероприятия по развитию сельских территорий в разных направлениях: по линии министерств труда и социальной защиты населения, здравоохранения, образования и науки, спорта, дорожного хозяйства и других. Мы должны знать, какой объем средств идет на развитие села из всех источников. И после этого разработать комплексную программу развития села», — подчеркнул он.

Глава региона также поручил руководству профильного министерства активно взаимодействовать с главами муниципалитетов, собственниками фермерских хозяйств, проводя разъяснительную работу о возможностях, предоставляемых государственными программами и проектами, в частности, по строительству жилья на селе. В настоящее время на реализацию программ в сфере жилищного строительства на селе из федерального бюджета выделено пять миллиардов рублей.

Члены регионального кабинета министров в ходе заседания правительства области также обсудили меры по организации доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет.

По данным министерства образования и науки области, основная цель развития региональной системы дошкольного образования — удовлетворение запроса населения на услуги данного вида и ликвидация очередности по устройству детей в дошкольные образовательные организации.

Министр образования и науки области Александр Аникеев отметил, что в настоящее время создана многофункциональная сеть образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. «Принятые в 2013—2017 годах меры по строительству, приобретению и реконструкции зданий детских садов, вкупе с развитием вариативных форм дошкольного образования, позволили решить вопрос обеспечения доступности дошкольных образовательных услуг для детей в возрасте о т 3 до 7 лет. Значительно сокращена очередь в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от 2 до 3 лет. В 21 муниципальном районе очередь в детские сады отсутствует», — отметил глава профильного министерства.

Однако в настоящее время существующая сеть образовательных организаций не удовлетворяет в полной мере растущие запросы населения по предоставлению услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Отмечалось, что численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, поставленных на учет для предоставления места в дошкольных образовательных организациях, составляет 13 175 детей. Численность детей в возрасте от 1 года до 3 лет, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию, составляет 7946 детей. Таким образом, доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет составляет 90 процентов. Доступность дошкольного образования может быть достигнута благодаря приобретению, строительству и вводу новых детских садов, перепрофилированию групп, реконструкции и капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций. В 2020—2021 годах в рамках реализации соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет планируется выделение федерального финансирования в размере 883 678,3 тыс. руб. Обязательство региона — создание 1290 дополнительных мест и доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет к 2022 году — 100 процентов.

На заседании также рассмотрели вопрос деятельности мобильных бригад, созданных на базе организаций социального обслуживания, по организации доставки жителей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации области. Новый транспорт для бесп латной доставки граждан пожилого возраста в медицинские организации передан в Бабынинский, Дзержинский, Жуковский, Кировский, Козельский, Людиновский, Малоярославецкий, Сухиничский, Юхновский центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, а также Калужский, Спас-Деменский, Еленский, Тарусский дома-интернаты для престарелых и инвалидов и дом-интернат для престарелых и инвалидов «Двуречье». На 2020 год учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов запланировано доставить в медицинские организации 8504 жителей старше 65 лет, проживающих в сельской местности.

Областным правительством рассмотрен вопрос утверждения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям. В Калужской области в первом полугодии предусмотрено нулевое значение индекса, то есть повышение платы за коммунальные услуги не ожидается. Во втором полугодии значение индекса в среднем по области установлено на уровне 3,6% и предельно допустимое отклонение на уровне 2%. Таким образом, для Калужской области предельный индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2020 года не превысит 5,6%. Проверить фактический рост коммунального платежа граждане Калужской области смогут самостоятельно при помощи калькулятора, размещенного на сайте министерства, с использованием платежных документов.

Напомним, что установление ограничения платы граждан за коммунальные услуги — часть механизма государственного контроля за ростом коммунальных платежей. Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных индексов не допускается.