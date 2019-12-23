Белгород, , 17:52 — REGNUM Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил заявку Белгородской области на предоставление финансовой поддержки. На реализацию этапа 2020 — 2021 годов программы переселения граждан из аварийного жилья регион получит 190,11 млн рублей, сообщили 23 декабря в пресс-службе областного департамента ЖКХ.

В порядке софинансирования Белгородская область добавит 23,54 млн рублей. Таким образом, в 2020 — 2021 годах свыше 213 млн рублей направят на переселение 273 человек из 130 аварийных жилых помещений на территории четырёх муниципальных образований региона.

В 2019 году на реализацию этапа 2019 — 2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, была одобрена заявка Белгородской области на предоставление из средств Фонда ЖКХ финансовой поддержки в размере 202,04 млн рублей, объём софинансирования со стороны региона составляет 10,38 млн рублей. Это позволит расселить 324 человека из 135 аварийных жилых помещений на территории пяти муниципальных образований.

В 2008 — 2016 годах из средств Фонда и бюджета области было выделено почти 3,5 млрд рублей, которые потратили на переселение 12,9 тысячи человек из 5 116 аварийных жилых помещений площадью 202,79 тысяч кв. м.