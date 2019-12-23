Калининград, , 17:39 — REGNUM С 20 июля по 20 августа экологический сбор за въезд на литовскую часть Куршской косы на автомобиле будет увеличен с 20 до 30 евро, предупредило самоуправление литовской Неринги, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 декабря.

В 2019 году на литовскую часть заповедника с 1 мая по 31 августа въехало 128,3 тыс. автомобилей. Некоторые из них следовали в и из Калининградской области РФ. Автомобильный поток в российский эксклав также увеличился после введения бесплатных электронных виз для граждан из 53 государств, включая граждан Литвы.