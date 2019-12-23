Архангельск, , 17:28 — REGNUM В бюджет от жителей Архангельской области и Ненецкого автономного округа не поступило 410 млн рублей имущественных налогов за 2018 год. Как сообщили ИА REGNUM в региональном УФНС, это около 26% от общей начисленной суммы.

Большая часть долга приходится на транспортный налог — 277 млн рублей. Значительные суммы жители Архангельской области и НАО задолжали также по налогу на имущество физических лиц — 87 млн рублей и по земельному налогу — 45 млн рублей.

Напомним, срок уплаты гражданами имущественных налогов истек 2 декабря. После этой даты неуплаченные налоги признаются задолженностью, а налогоплательщики, не перечислившие денежные средства в бюджет, считаются должниками.

Ежедневно, начиная с 3 декабря, начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России. Таким образом, с каждым днем задолженность увеличивается. А в случае ее взыскания в судебном порядке также придется уплатить исполнительный сбор — 7% от неуплаченной суммы.