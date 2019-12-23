Барнаул, , 10:24 — REGNUM 19 декабря барнаульский поселок Южный начал получать тепло от Барнаульской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании (СГК). До этого жители поселка получали ресурс от бывшей котельной завода «Ротор». Как сообщает управление по внешним связям алтайского филиала СГК, чтобы подключить новый микрорайон к мощностям ТЭЦ, за лето энергетики СГК провели масштабную реконструкцию и строительство тепловых сетей.

Работы по переключению теплоснабжения поселка с одного источника тепла на другой длились около 4 часов. За это время температура в домах жителей не изменилась. После завершения всех работ оборудование котельной «Ротор» будет законсервировано. Источник станет резервным.

Для подключения целого микрорайона к мощностям Барнаульской ТЭЦ-3, энергетикам нужно было реконструировать уже имеющуюся тепловую сеть, построить новый отрезок теплосетей и центральный тепловой пункт. Всего этим летом специалисты СГК протянули до котельной «Ротор» трубы общей протяженностью 7,6 км в однотрубном исполнении и завершили строительство современного центрального теплового пункта. Раньше за подачу отопления жителям поселка отвечал МУП «Энергетик».

Ещё с ноября 2018 года жители Южного начали оплачивать тепловую энергию и горячую воду по тем же тарифам, что и потребители Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, после того, как СГК стала единой теплоснабжающей организацией практически для всего Барнаула. С момента подключения поселка к мощностям теплоэлектростанции, тарифы для жителей Барнаула сохранятся на сегодняшнем уровне.

На реализацию проекта по переключению в 2019 году СГК направила 858 млн рублей. С подключением к мощностям Барнаульской ТЭЦ-3 посёлка Южный, количество потребителей тепловой энергии от предприятий СГК увеличилось на 3%. Теперь Сибирская генерирующая компания является теплоисточником для 99% населения города.