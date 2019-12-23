Екатеринбург, , 17:47 — REGNUM Свердловские власти описали проект северного мусоросортировочного комлплекса в Екатеринбурге. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Ожидается, что завод разместят рядом с северным мусорным полигоном, на смежном с ним участке. Сама свалка будет работать ещё четыре года, уточнил региональный замминистра ЖКХ и энергетики Егор Свалов.

Более 80% отходов, которые будут поставлять в мусоросортировочный комплекс, планируют использовать вторично.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в свердловском минЖКХ назвали список площадок для строительства мусоросортировочного завода, который ранее хотели построить под Екатеринбургом. Комплекс могут построить в Берёзовском, Дегтярске или в Белоярском округе.

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