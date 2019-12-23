Краснодар, , 17:06 — REGNUM АО «Краснодарский завод металлоконструкций» признан банкротом решением Краснодарского арбитражного суда, в отношении предприятия введена процедура конкурсного производства, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документы суда.

«Признать АО «Краснодарский завод металлоконструкций» несостоятельным (банкротом). Открыть конкурсное производство в отношении АО «Краснодарский завод металлоконструкций» сроком на 6 месяцев. Полномочия руководителя, иных органов управления должника прекратить», — говорится в решении суда.

Иск о банкротстве АО «Краснодарский завод металлоконструкций» направила компания «СБК-Ритейл» из-за долга в 1,4 млрд рублей — деньги были взяты в кредит в Сбербанке на модернизацию производства, право требований по кредиту позже было передано «СБК-Ритейл». В июне 2019 году на предприятии ввели процедуру наблюдения. 20 декабря суд принял решение о банкротстве завода.

Краснодарский завод металлоконструкций был основан в 2009 году, специализировался на производстве металлоконструкций, дорожных ограждений.