Кемерово, , 16:58 — REGNUM Центральный районный суд города Кемерово и Кемеровский районный суд Кемеровской области рассмотрят иски ООО «Шахта Лапичевская» к Совету народных депутатов Кемеровского муниципального района в связи с его решением о создании особо охраняемых природных зон «Природный комплекс «Петровский» и «Природный комплекс «Петровско-Андреевский».

ООО «Шахта Лапичевская» — с 2009 года российская дочка гонконгской горнодобывающей корпорации Siberian Mining Group Co. Ltd. (SMG). Как утверждают истцы, за последние 10 лет на мероприятия по геологическому изучению, разведке месторождения «Шахта Лапичевская», разработку месторождения участков «Шахта Лапичевская 2» и «Петровский» Кемеровского каменноугольного месторождения было потрачено более 2 млрд. рублей. За эти деньги инвестор подготовил проекты по разработке участков недр с частичной расконсервацией и восстановлением существовавших горных выработок, провел геологоразведочные работы (бурение около 32 000 метров скважин), геофизическую разведку, выполнил проектные работы по разработке запасов каменного угля, а также провел другие мероприятия, предусмотренные законом, подчеркивают в компании. В соответствии с требованиями экологической безопасности SMG разработала новую проектную документацию по разработке недр закрытым способом. В соответствии с полученной в ноябре 2010 года лицензией КЕМ 01518ТЭ сроком действия до 31 октября 2035 года на разработку запасов каменного угля на участке недр «Шахта Лапичевская 2» гонконгская корпорация планировала долгосрочный бизнес в России.

Между тем в сентябре 2018 Кемеровский городской совет принял решение «О создании особо охраняемой природной территории местного значения «Природный комплекс «Петровский». Таким образом, заявляют истцы, муниципальные власти поставили под угрозу бизнес компании: территория, выделенная под особо охраняемую, расположена непосредственно над участком недр, лицензии на разработку которых принадлежат ООО «Шахта Лапичевская».

В сентябре текущего года Советом народных депутатов кемеровского муниципального района было принято решение «О создании особо охраняемой природной территории местного значения «Природный комплекс «Петровско-Андреевский», территория которого расположена непосредственно над участком недр, лицензии, на разработку которых принадлежат SMG.

Как заявил представитель ООО «Шахта Лапичевская» адвокат Павел Дуксин, «мы убеждены, что решения являются незаконными и необоснованными. Материалы о намерениях властей создать особо охраняемую природную территорию и об оценке воздействия деятельности общества на окружающую среду разрабатывались «в тиши кабинетов», без общественного обсуждения, не публиковалась и без участия моего доверителя, ведущего на этой территории крупный бизнес. Кроме того, оспариваемые решения грубо противоречат схеме территориального планирования, принятой властями в 2009 году».

В SMG уверены, что решения муниципальных властей приняты с нарушениями норм права и противоречат законодательству РФ. «Данные решения являются непреодолимыми препятствиями для реализации компанией лицензии и фактически уничтожают ее бизнес, в который она инвестировала огромные средства. В связи с этим ООО «Шахта Лапичевская» намерена в суде оспорить решения депутатов добившись их отмены», — заявляют истцы.