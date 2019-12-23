Рига, , 16:53 — REGNUM Экономика Латвии продолжит медленный рост и в 2020 году. Об этом заявил экономист Банка Латвии Улдис Руткасте порталу LSM.

По его словам, в 2019 г. слабый рост экономики Латвии продолжился, то же будет происходить и в 2020 году. Банкир отметил, что в уходящем году ВВП Латвии рос в два раза медленнее, чем в 2018-м году, однако никаких признаков грядущего кризиса в этом нет.

По его словам, замедление экономического роста характерно для всей Европы. В Германии большие трудности испытывает автопром. В целом, обостряется конкуренция, отмечает специалист.

США, по словам Руткасте, ведут торговые войны не только с Китаем, но и Европой, о чём свидетельствуют ведённые Вашингтоном тарифы в отношении компании Airbus.

По его словам, для экономики Латвии серьёзным вызовом станет ситуация с экспортом древесины и падением цен на эту продукцию.

Как передавало ИА REGNUM, на прошлой неделе экономисты самых крупных коммерческих банков Латвии предсказали двух процентный рост ВВП страны в 2020 году.