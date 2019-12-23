Великий Новгород, , 16:39 — REGNUM С 2017 года в Новгородской области привели в нормативное состояние более 80% дорог так называемой «опорной сети» — основных магистралей региона. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 23 декабря, заявил губернатор региона Андрей Никитин, выступая с ежегодным посланием о перспективах социально-экономического развития региона и задачах на 2020 год.

Проведённую работу он назвал «грандиозным дорожным проектом» и поручил в течение ближайших трёх лет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировать тысячу километров региональных и межмуниципальных дорог, включая новгородскую агломерацию (Великий Новгород и прилегающий к нему Новгородский район — прим. ИА REGNUM).

Никитин пообещал отремонтировать в грядущем сезоне ещё несколько участков проблемных дорог — это трассы Хвойная — Пестово и Любытино — Хвойная.

По его словам, трассы Крестцы — Боровичи — Устюжна и Демянск — Марёво — Холм будут переданы в федеральную собственность в 2020 году.

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С будущего года, по словам Никитина, в регионе приступят к ремонту трасс, ведущих к социальным объектам.

Новгородский губернатор призвал власти на местах и контролирующие органы к ответственности за расходование средств на ремонт.

«Не должно быть ситуаций, когда работы выполнены некачественно, когда деньги «закатаны в асфальт». Мы не настолько богаты, чтобы делать дороги на один сезон», — отметил он. Он также подчеркнул важность общественного контроля, заметив, что им занимаются не «какие-то карманные активисты».

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области «Разочарую вас: сегодня общественный контроль — это любой человек с камерой в мобильном телефоне. И если кто-то думает, что головотяпство, недоработки или попытки нажиться можно скрыть — это большая ошибка».

Всего на дорожную деятельность в Новгородской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» будет направлено 21,4 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

Напомним, с 2017 года в Новгородской области приводят в нормативное состояние так называемую «опорную сеть» дорог — трассы, которые связывают крупные населённые пункты, районные центры и Великий Новгород.