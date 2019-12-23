Рига, , 16:32 — REGNUM У жителей Латвии, особенно в небольших городах, возникают серьёзные проблемы получить квалифицированную медицинскую помощь. Об этом пишет 23 декабря портал LSM.

По данным журналистов, уход на пенсию всего двух врачей создал проблему в Екабпилсе. Установленные правительством Латвии правила говорят, что у семейного врача нет прав отказаться от приёма пациентов, задекларированных и проживающих в районе относящемся к его практике. На деле, жители регионов хотят встать на учёт к конкретным докторам, качествам и квалификации которых они доверяют больше.

Сегодня в Екабпилсе, городе с населением 23 000 жителей, принимает 17 семейных врачей. К тем, кто пользуется спросом, приписано около 2000 пациентов, при разумной норме в 1600. Это означает, отмечают журналисты, что в течение рабочего дня врач не в состоянии уделить пациенту более 15 минут, а это не является нормальным. За такое короткое время специалист не в состоянии погрузится в проблемы пациента и составить лучший план лечения, сообщают сотрудники СМИ.

Отмечается, что в следующем году в Екабпилсе на пенсию уходит ещё один семейный врач и ситуация в городе только усугубится.