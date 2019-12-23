Майкоп, , 16:31 — REGNUM Ситуация с бюрократическими помехами работе малого бизнеса в России безобразна, заявил 23 декабря российский президент Владимир Путин во время визита в Адыгею.

Глава государства отметил, что такая ситуация складывалась на протяжении десятков лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным соцопроса на начало августа 2019 г., 43% российских граждан назвали условия для бизнеса в РФ неблагоприятными. Одним из тормозящих развитие бизнеса факторов была названа бюрократия.

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