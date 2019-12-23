Нижний Новгород, , 16:26 — REGNUM В Приволжском федеральном округе семь предприятий удостоены премии правительства России в области по итогам 2019 года. Всего отмечено 12 российских организаций, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе приволжского полпреда.

Семь предприятий из пяти регионов Поволжья стали лауреатами, удостоившись правительственной премии в области качества. В том числе две компании стали лауреатами во второй раз: это татарское ПАО «КАМАЗ» (производство грузовых автомобилей, автобусов, тракторов) и ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» (программы высшего и среднего профессионального образования, научные исследования и экспериментальные разработки).

Кроме того, премии получили ещё два татарских предприятия — акционерное общество «Зеленодольский завод имени А. М. Горького», занимающееся строительством и модернизацией кораблей, и ЧОУ ДПО «Центр подготовки кадров «Татнефть».

Также отмечено акционерное общество «Выксунский металлургический завод» из Нижегородской области (производство стальных труб и фитингов), ООО «Группа компаний «Рубеж» из Саратова (производство пожарных и охранных извещателей, системы пожарной сигнализации и управления эвакуацией), ООО «Димитровградский вентильный завод» из Ульяновской области (производство вентильной продукции).

Отметим, что премия учреждена постановлением правительства РФ от 12 апреля 1996 года и присуждается ежегодно на конкурсной основе организациям за достижения в области качества продукции и услуг, «внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества». Примечательно, что участники конкурса оцениваются «на основе представленных ими отчётов и оценки их деятельности в области качества на местах».