Рига, , 16:21 — REGNUM Портал Dienas Business сообщил, что низкий уровень ставок по депозитам теоретически предполагает возможность кредитовать компании и физических лиц на выгодных условиях. Однако, в Латвии этот механизм не работает, отмечается в новом макроэкономическом обзоре Банка Латвии, опубликованном 23 декабря.

Банки и небанковский финансовый сектор при назначении ставок кредитования в первую очередь принимают во внимание политические риски, себестоимость источников финансирования, устойчивость финансового положения.

Во втором квартале 2019 года менее доступными стали займы для компаний. Но в третьем, из-за политики Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), более доступными стали ресурсы небанковских кредитных организаций.

Часть латвийских банков переориентировалась с кредитных операций на внешних рынках на внутренний. Однако, процентные ставки для потребителей при этом не упали. Усилились требования к залогам и ужесточились условия договоров. В целом, каждый четвёртый Банк Латвии сообщил о падение спроса на крупные кредиты со стороны небанковских кредитных организаций, что говорит о сокращение объемов кредитования физических лиц.

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