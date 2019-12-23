Москва, , 16:19 — REGNUM Численность безработных в России за неделю с 11 по 18 декабря увеличилась на 1,6%. Такие данные приводит пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

Согласно сообщению ведомства, по состоянию на 18 декабря в органах службы занятости населения были официально зарегистрированы в качестве безработных 674,11 тысячи человек.

В течение недели снижение числа безработных граждан наблюдалось в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Севастополе.

Рост числа безработных отмечен в 78 регионах, в особенности в Калмыкии, Крыму, Туве, Алтайском и Приморском краях, Астраханской, Курской, Сахалинской и Смоленской областях, Чукотском АО.

В Еврейской АО, Пензенской области, Чечне и Чувашии численность безработных не изменилась.

По оперативным данным Минтруда, на 18 декабря уровень регистрируемой безработицы в среднем по стране составил 0,9% от численности экономически активного населения. Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 млн единиц.

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