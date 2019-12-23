Рига, , 16:16 — REGNUM Журналисты портала NRA в текущем году в 14 раз оценили стоимость праздничного стола в Рождество.

По данным сотрудников СМИ, в 2019 г. 1 килограмм запечённой свинины, гуся, варёной и обжаренной картошки, квашеной капусты, гороха со шпеком (традиционного для Латвии блюда), маринованных огурцов, мясного салата, мандарин, конфет Серенада, пирожков со шпеком и белого хлеба обойдётся в 57,03 евро, что почти на 4 евро больше, чем голом ранее, когда этот набор продуктов стоил 53,08 евро.

Отмечается, что с 2006 года, когда журналисты NRA стали фиксировать стоимость праздничного стола, цены в стране выросли почти на 40%. Тогда это стоило жителям Латвии 42,30 евро или 29,73 лата.

Стоимость разных продуктов в этом наборе колебалась по-разному. Например, мандарины в 2019 году стоят необычайно дешево, всего 0,99 евроцентов за 1 килограмм. Три года подряд не меняются цены на серый горох и квашеную капусту. А стоимость обжаренной картошки выросла за 14 лет в 2,5 раза.

Интересно, что в 2006 году средняя зарплата в Латвии составляла 430 евро, в 2019 — ом 768 евро.