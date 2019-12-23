Ростов-на-Дону, , 16:14 — REGNUM В Ростовской области рост цен на продовольственные товары составил 0,4%. Итоги ноября 2019 года подвели в Ростовстате, передаёт ИА REGNUM.

За прошедший месяц наиболее увеличилась стоимость яиц (на 3,8%), крупу и бобовые (на 3,5%) и фрукты и овощи (на 3,1%). Также подорожали сыр (на 1,8%), варенье, джем, повидло и мёд (на 1,1%). Наряду с этим цены на сахар снизились на 7%, пшеничную муку — на 1%.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в период с 11 ноября по 18 ноября 2019 года стоимость гречневой крупы выросла на 2,6%, репчатого лука — на 1,2%, яиц — на 0,8% и риса — на 0,7%.

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