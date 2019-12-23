Рига, , 16:07 — REGNUM Министр сообщений Латвии Талис Линкайтс объявил дорожное строительство приоритетом своего ведомства. Об этом он сообщил журналистам портала Dienas Business.

По его словам, на приведение в порядок существующего дорожного покрытия в стране в следующем году выделено 2553 млн евро. Этой суммы, по мнению министра, недостаточно и он уже ищет дополнительные варианты финансирования. Дороги во многих местах Латвии находятся в критическом состоянии, добавил он.

По его словам, стратегия развития латвийских дорог разработана до 2040 года. Линкайтс сообщил, что в 2020 г. начнутся работы по перестройке железнодорожного вокзала Риги в рамках реализации финансируемой ЕС Rail Baltica. Кроме того, он добавил, что в 2022 г. начнут курсировать новые электропоезда по маршруту Юрмала — Рига — Огре.

Министерство планирует закончить ремонт дороги Рига — Юрмала и привести в нормальное состояние дорожное покрытие на участке Гаркалне — Сените по магистрали А2, добавил он.