Тамань, Краснодарский край, , 16:03 — REGNUM Необходимо отодвинуть железную дорогу от побережья Чёрного моря в районе Сочи, это является стратегической задачей. Об этом заявил 23 декабря президент Владимир Путин, осматривая в Тамани стенды развития железнодорожной инфраструктуры на юге России.

Путин указал на участок дороги от Геленджика до Джубги и сказал министру транспорта Евгению Дитриху, что необходимо рассчитать стоимость проекта по переносу дороги. Президент отметил, что каждое лето в Геленджик прибывают от 4 до 5 млн человек, но многие не решаются по серпантину ехать в Сочи.

Он добавил, что новая железная дорога окупится, и напомнил также, что дорога, построенная на берегу моря, постоянно нуждается в ремонте.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря российский лидер лично открыл движение по железнодорожной части Крымского моста.

Читайте также: Мечта и сказка: в Крыму поблагодарили Путина за мост