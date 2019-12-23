Ташкент, , 15:58 — REGNUM Центральный банк Узбекистана установил верхний предел кредитного бремени для выдачи займа, сообщает 23 декабря издание Norma. uz со ссылкой на постановление правления Центробанка.

Финансовый регулятор Узбекистана утвердил положение о порядке расчета разрешенного бремени, а также уровня роста долгового бремени по кредитам. Долговое бремя будет учитываться в том случае, если общий объем кредитов физического лица превышает 50 базовых расчетных величин, или 11,15 млн сумов ($1174).

Выдача кредита будет возможной, если кредитное бремя не превышает 50%. Кроме того, постановление Центробанка также определяет наибольшую допустимую ставку по кредиту, которая не должна превышать 0,3% в день.

Отметим, под кредитным бременем подразумевается отношение средних ежемесячных платежей физлица по всем займам к средним ежемесячным доходам за последние 12 месяцев.

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