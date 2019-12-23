Москва, , 15:57 — REGNUM Нефтяной рынок пытается продлить начатую 20 декабря коррекцию, однако к середине дня 23 декабря это у него выходит неубедительно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Глобальные рынки продолжают пребывать в отличной форме, повинуясь политике предоставления «дешевой ликвидности» от ведущих ЦБ и реагируя на новые комментарии в отношении «первой фазы» торговой сделки, что гасит коррекционные настроения.

Котировки марки Brent 20 декабря пробили локальную поддержку в $66,60 и теперь не без усилий пытаются достичь следующей контрольной планки в $66,00. Снижению волатильности способствует приближение католического Рождества и Нового года, а также не богатый на события календарь.

По сути, только сегодня у игроков будет возможность увидеть резкие колебания в случае появления сюрпризов в статистике из США по заказам на товары длительного пользования и продажам на первичном рынке в 16:30 по мск и в 18:00 по мск. Традиционный по средам отчет по запасам от минэнерго США из-за праздников выйдет лишь 27 декабря.

Пока же рынок пытается снять техническую перекупленность после публикации данных от Baker Hughes по числу буровых установок в США, которые по итогам последней отчетной недели увеличились сразу на 18 единиц (максимум почти за два года) — до 685 единиц.

На фоне последних настораживающих сообщений от отдельных сланцевых компаний, борющихся за повышение эффективности в целях смягчения долговой нагрузки, эти данные выглядят удивительно», — пояснил эксперт.

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