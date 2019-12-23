Киев, , 15:54 — REGNUM Нынешние руководители «Нафтогаза» по сути «сделали эвтаназию» украинской ГТС, т. е. обеспечили тихий процесс отмирания украинской газовой трубы, заявил сегодня, 23 декабря, украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Специалист поясняет, что транзит газа в объеме 40 млрд кубометров в год не дает шансов на длительную работу ГТС Украины.

«В перспективе до 2030 года только 13 тыс. км из ныне действующих 22 тыс. км магистральных газопроводов будут эффективно использоваться. Также, из 72 компрессорных станций останутся рабочими 30−35. Соответственно, численность работников будет сокращена с 28 тыс. до 12 тыс.», — анализирует эксперт последствия.

По его словам, к 2030 году будет закрыт один из трех ключевых магистральных газопроводов, по которым доставляется газ из России в ЕС, к 2040 году — еще один, причем это еще лучший для Украины сценарий. Есть шансы, что украинская ГТС развалится гораздо раньше, резюмировал Корольчук.

ИА REGNUM напоминает, что согласно договоренностям Украина и России, в 2012—2014 гг. транзит по ГТС Украины российского газа должен составлять как минимум 40 млрд кубометров топлива. Ранее эксперты отмечали, что при таком уровне загрузки расходы на обслуживание трубы увеличатся примерно на 40%, что сразу отразится на тарифах.

Впрочем, некоторые политологи полагают, что на самом деле Украина будет прокачивать гораздо больше, потому что потребление газа в Европе резко увеличится и альтернативные газопроводы не смогут обеспечить нужные объемы топлива.