Сеул, , 15:55 — REGNUM Правительство Южной Корее должно возместить иранской компании 73 млрд вон (~$62,8 млн). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Комиссии по финансовому надзору.

Согласно опубликованным данным, 20 декабря Высший суд Великобритании отклонил иск южнокорейский властей об отмене решения Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) по возмещению средств иранской компании.

Известно, что в 2010 году группа кредиторов в лице банка Woori Bank и Корейской ассоциации по управлению активами (KAMCO) приняли решение о продаже компании Daewoo Electronics иранской промышленной группе Entekhab. В ноябре 2010 года иранская компания, создав предприятие в Сингапуре, внесла в качестве первого платежа 57,8 млрд вон (~$49,79 млн). Однако в декабре того же года кредиторы расторгли контракт по причине незначительных инвестиций со стороны покупателя, не вернув первоначальный взнос.

В связи с этим, в сентябре 2015 года представители Entekhab обратились в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, потребовав от южнокорейской стороны выплаты первого платежа и процентов в сумме 73 млрд вон (~$62,8 млн).

Отметим, что в настоящее время на рассмотрении в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров находится 10 дел общая стоимость которых оценивается в $5 трлн.