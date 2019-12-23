Москва, , 15:52 — REGNUM Торговая война между США и КНР вселила стойкий оптимизм после успешного решения по первой фазе договора и увеличила спрос на рисковые активы, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.

«В этот позитивный для рынка период, российский рубль зря время не теряет и покоряет давно забытые вершины в диапазоне 62,20−62,30.

Стойкую уверенность рублю придаёт и налоговый период, но это лишь временная, краткосрочная поддержка. Но она прослеживается между российской валютой и ценами на нефть, чем увереннее нефть, тем увереннее рубль.

Не за горами большой и долгожданный для многих праздник — Рождество, а, следовательно, текущая неделя будет характеризоваться «тонким рынком», волатильности на финансовых рынках ждать не стоит. Поэтому можно прогнозировать, что рубль останется в текущем диапазоне 62,20−62,70.

Однако есть и тревожные сигналы для российской экономики, такие как медленный рост ВВП в стране. Дело в том, что многие страны исчерпали свои возможности по снижению ключевой ставки, и нет возможности принимать меры во избежание кризиса.

Поэтому не стоит прогнозировать дальнейшее укрепление рубля, а причина в том, что стойкий рубль не на руку бюджету России, ко всему прочему пока не известен итог второй фазы торговых переговоров США и Китая», — пояснила эксперт.

Читайте также: Рубль «черпает силы» из налогового периода