Зольский район, Кабардино-Балкария, , 15:50 — REGNUM В Кабардино-Балкарии демонтировано для последующей утилизации оборудование на ООО «Антарес», занимавшемся изготовлением алкоголя. Обнаруженный завод работал в селении Сармаково Зольского района, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе управления Росалкогольрегулирования в СКФО.

В августе 2018 года суд признал его владельцев виновными в незаконном владении технологическим оборудованием для производства этилового спирта. Было предписано производство демонтировать и утилизировать. Процесс демонтажа был проведен в течение 10 дней и завершен 20 декабря.

В металлолом сдано три перегонных установки. Денежные средства от утилизации будут направлены в федеральную казну.

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