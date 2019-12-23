Горки-9, Московская область, , 15:50 — REGNUM Фиксированная цена на транзит российского газа через территорию Украины установлена на следующие пять лет. Об этом договорились Москва и Киев, доложил 23 декабря вице-премьер Дмитрий Козак главе правительства Дмитрию Медведеву.

Козак пояснил, что размер платы Газпрома за оказание Украиной агентских услуг по транзиту и транспортировке газа зафиксирован в протоколах. Цена является твердой, она определена на все пять лет. Как сообщало ИА REGNUM, Козак доложил также, что Россия пока не заключала контрактов с рядом украинских компаний для прямых поставок газа на Украину.

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