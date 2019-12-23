Ставрополь, , 15:52 — REGNUM Улучшение логистики между Ставропольем и Крымом благодаря старту железнодорожного сообщения по Крымскому мосту поспособствует развитию экономики Ставропольского края. Новое сообщние повысит доступность рынка полуострова для ставропольских товаропроизводителей, считают в краевом министерстве экономического развития.

Отмечается, что в настоящее время в Крыму хорошо развиваются строительный и санаторно-курортный комплексы, в связи с этим отраслевые организации полуострова заинтересованы в качественной продукции и стабильных поставках. Ставропольские производители, как подчеркнули в ведомстве, активно осваивают этот рынок. В этом смысле открытие железнодорожного моста через Керченский пролив важно для Ставрополья.

«В этом году ставропольские предприниматели участвовали в ряде выставок и бизнес-миссий, которые проходились в Крыму <…>, заключили ряд договоров. Открытие железнодорожного моста дает возможность снизить транспортные издержки, тем самым увеличить конкурентноспособность ставропольской продукции», — прокомментировал старт регулярного железнодорожного сообщения с полуостровом министр экономического развития края Сергей Крынин.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту состоялся сегодня, 23 декабря. Оно открывает прямое сообщение между крымскими городами и материковой частью России. В открытии железнодорожной ветки моста принял участие президент РФ Владимир Путин.